Cilento, aumentano i contagi: positivo anche bimbo di 5 anni

C’è anche un bimbo di 5 anni tra i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Cilento. Si tratta di un bambino di Vibonati, familiare di una persona già positiva. Nel centro del Golfo di Policastro il numero delle persone affette da covid continua a salire, così come nella vicina Celle di Bulgheria dove il sindaco, Gino Marotta, si è mostrato preoccupato.

“Questa mattina mi è stato comunicato che un altro nostro ragazzo e risultato positivo al Covid 19 – ha spiegato – Era un contatto da positivo e quindi già in quarantena. È inutile nascondere che sono preoccupato perché credo, e spero veramente di sbagliarmi, che non finisce con questa positività. I prossimi giorni saranno molto critici in quanto ci avviciniamo alla nostra festa patronale e le occasioni di contatto saranno ovviamente molto numerose”.

L’appello ai vaccini

Da parte degli amministratori locali l’appello a vaccinarsi. Al momento in diverse comunità le somministrazioni procedono a rilento. Ecco perché la prossima settimana presso il poliambulatorio di Palinuro è stata organizzata una ulteriore giornata straordinaria per le vaccinazioni, al fine di incrementare la campagna.

La situazione negli altri centri

A Vallo della Lucania, dove nei giorni scorsi si era registrato un focolaio, sono state costrette a chiudere i battenti altre due attività, un bar e un ristorante. Ad Agropoli, invece, i positivi sono saliti a 9. Ieri altre tre positività. Rallenta la campagna vaccinale: poco più di 110 dosi somministrate in 48 ore; raggiunto il 59% della popolazione vaccinato.

Il Vallo di Diano

Non migliore la situazione nel Vallo di Diano: nei giorni scorsi 20 positivi tra Montesano sulla Marcellana (15) e Sassano (5). Un cluster si era diffuso dopo un rito religioso da parte di un gruppo di fede musulmana.

Due positivi a Pertosa, mentre 4 casi sono stati registrati in un altro centro valdianese dopo un banchetto di matrimonio.