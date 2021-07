Ad Agropoli torna la tradizione con la messa presso la Cooperativa Virgo Fidelis

Era poco più di un bambino, Roberto Apicella, che oggi si definisce “sentinella del tempo”, quando alla “Cooperativa” Virgo Fidelis di Agropoli veniva spesso celebrata la messa da Don Armando Borrelli.

“Ricordo di una signora che, alle ore 18,30 in punto, suonava la campana della cappella sita all’interno del condominio di Via Salvo d’Acquisto per richiamare i fedeli provenienti da tutta la zona. Si respirava una bellissima atmosfera”, dice Apicella.

È in questo clima nostalgico che fa recapitare la sua proposta a Don Bruno Lancuba di ripristinare non solo la tradizione, ma anche di istituzionalizzare il 9 agosto, come “Giornata in Ricordo dei Carabinieri Defunti”.

Grazie all’ausilio dell’Associazione Carabinieri in congedo, nella persona del presidente Antonio Chiarelli e del vulcanico Giuseppe Di Lucia, coadiuvato da Vincenzo D’Andrea che si occuperà della logistica, il 9 agosto 2021, alle 19.00, dopo circa 20 anni, si celebrerà di nuovo una messa al condominio Virgo Fidelis, a suffragio dei carabinieri scomparsi.

Questo momento rientrerà nelle celebrazioni della Madonna delle Grazie.