Torna la Festa nel Bosco di Perito: accesso solo col green pass

Dal 6 al 13 agosto 2021 ritorna, a Perito, la Festa nel Bosco. La tradizionale manifestazione gastronomica riparte dopo il forzato stop dello scorso anno. La festa è adattata alle normative anti Covid19 emanate dal Governo lo scorso 22 luglio. Per accedere alla manifestazione sarà necessario possedere il Green Pass che attesterà: l’avvenuta vaccinazione anti Covid19 (almeno prima dose), l’esecuzione di tampone con esito negativo entro le 48 ore precedenti o la guarigione entro sei mesi dell’infezione da coranavirus.

Il percorso per arrivare al bosco sarà segnato da due check point: il primo per la rilevazione della temperatura e per prenotarsi e lasciare i propri dati, il secondo come area di attesa. La capienza della sala sarà ridotta del 50%, con le sedute distanziate di un metro tra una persona e l’altra. Sarà obbligatorio, nelle aree di attesa e in sala, indossare la mascherina. I percorsi di entrate e uscita dall’ “area bosco” saranno separati in modo tale da creare assembramento.

La Pro Loco Perito vi aspetta per trascorrere una piacevole serata nello splendido scenario del bosco di castagni, gustando i piatti tipici della tradizione locale.

Piatto principe, come sempre, sono i Cavatielli preparati a mano e conditi con i sughi alla boscaiola, al castrato e al pomodoro. Ottimi anche i secondi piatti: la colorata ciaula, la minestra stretta, la carne di castrato al sugo e novità del 2021 un gustoso spezzatino di vitello con funghi e patate. Per aprire la cena un ottimo antipasto composto da capicollo, pancetta e cacioricotta di capra.

Al termine, invece, l’ideale è gustare la freschezza del fico bianco del Cilento e dell’anguria. La cena può essere accompagnata da un buon vino locale oppure dal vino imbottigliato di alcune delle migliori cantine cilentane. Presente anche una doppia scelta di birra artigianale locale.

