Sapri: circa 70 pneumatici raccolti nelle acque del Golfo | VIDEO

Una settantina gli pneumatici raccolti in tre giornate nelle acque del Golfo di Policastro, tra Maratea e Sapri. E’ il frutto dell’iniziativa di raccolta straordinaria di Pneumatici Fuori Uso a terra e in mare ed avvio al recupero di PFU da parte di Marevivo onlus e dal consorzio Ecotyre, con il prezioso supporto di Manuel Chiappetta, sommozzatore OTS – che per primo, nel 2019, scoprì una serie di pneumatici nei fondali del Golfo -, della Capitaneria di Porto di Palinuro.

Il tutto con il patrocinio del Comune di Sapri. Obiettivo del progetto è raccogliere Pneumatici Fuori Uso in natura, perché se lasciati nell’ambiente sono permanenti ma se recuperati sono riciclabili al 100%.

