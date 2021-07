Vallo, due attività chiuse per il covid

Due casi positivi al Covid 19. Chiuse due attività di ristorazione a Vallo della Lucania.

Ad annunciarlo gli stessi titolari dei locali commerciali, appartenenti alla medesima proprietà, dopo l’esito dei tamponi che ha confermato la positività di uno dei titolari.

“Un nostro consulente – fanno sapere – che ha frequentato saltuariamente la nostra attività è risultato positivo al covid 19, in seguito a ciò abbiamo immediatamente isolato i contatti diretti e fatto i tamponi molecolari a tutti i nostri collaboratori che come da risultati appena ricevuti hanno confermato la negatività di tutti eccetto che per uno. Si è pertanto deciso di rimanere chiusi in modo da ripetere i tamponi e farci supportare dalle autorità competenti per procedere nelle prossime nel modo più idoneo al fine di garantire la sicurezza di tutti”.