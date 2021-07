Stefano Pisani delegato al Masterplan del litorale Cilento Sud

POLLICA. Il sindaco Stefano Pisani è stato delegato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Cilento Sud. E’ stato lui stesso ad annunciarlo. Si tratta di una iniziativa che punta ad avviare un piano di rilancio e valorizzazione della costa sud del Cilento che si affiancherà ai progetti che invece interessano l’area nord della costiera salernitana, da Pontecagnano ad Agropoli, per la quale sono già previsti una serie di interventi.

“Il Cilento una terra straordinaria per bellezza e risorse che spesso affonda nelle sue contraddizioni, mai come in questo momento è necessario elaborare una nuova visione per il nostro futuro attraverso un nuovo piano strategico del nostro territorio: un Masterplan. Questo potrà e dovrà essere lo strumento per nuove soluzioni infrastrutturali e non ad atavici problemi, promuovere innovazione e modernità e mediante l’uso dei nostri assets strategici fare del Cilento non solo la terra della tradizione e della longevità, ma anche soprattutto la terra del Buon Vivere”, le prime parole di Pisani.

Dopo aver ringraziato il presidente De Luca e i suoi referenti regionali per aver sostenuto la sua nomina, Pisani assicura che “il mio impegno sarà totale e assoluto affinché grazie anche al lavoro della Giunta Regionale, il Cilento possa finalmente avere il futuro che merita”.