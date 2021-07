San Giovanni a Piro, al via la rassegna “Verità”

Al via “Verità”, IX edizione di “STORIE… in piazza”. Il comune di San Giovanni a Piro si prepara a ricevere un altro ciclo di racconti, incontri e confronti culturali di grande spessore e valore artistico, con un calendario particolarmente nutrito e interessante.

“E’ senza alcun dubbio, un momento di incontro, in cui abbiamo creduto e investito – riferisce il sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo- La stagione culturale è un momento di forte rigenerazione collettiva che dà ‘respiro’ alla mente e ai cuori”.

Franco Maldonato, direttore del Polo Museale di San Giovanni a Piro, spiega:

“la novità di quest’anno è l’attribuzione di un tema alla rassegna, un Leitmotiv, un’idea unificante. Ciò al fine di leggere tutti i lavori proposti alla luce di un filo rosso che possa impegnare i partecipanti nell’approfondimento del tema stesso e delle sue varie declinazioni (letterarie, storiche, scientifiche), che nella vita quotidiana probabilmente non sono riusciti a scoprire. Un pensiero dominante che, ovviamente, non esclude variazioni… sul tema. Anche le prossime edizioni saranno tematiche e, alla fine dell’ultimo evento del cartellone, annunceremo, il tema dell’anno prossimo”.

Il primo appuntamento della rassegna si svolgerà, venerdì 30 luglio, in p.zza Santa Rosalia, a Bosco. Maurizio De Giovanni parlerà del suo libro dal titolo “Una sirena a settembre”.

“Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per Mina Settembre, l’irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest”.

L’incontro con l’autore è previsto alle ore 18.00.

“Nell’anno del centenario della nascita di Ortega – sottolinea Pasquale Sorrentino, vicesindaco del comune di San Giovanni a Piro e assessore per la cultura e per il turismo- si rinnova una proposta culturale, quella di “STORIE … in piazza”, di assoluto valore”

Di seguito, tutti gli altri eventi organizzati nell’ambito della kermesse:

Mercoledì 4 agosto, alle ore 21.00,

Antonio Monda

Il principe del mondo

Piazza Immacolata- Scario

Giovedì 12 agosto, ore 21

Franco Cariello

San Giovanni a Piro: chiese, cappelle e confraternite

Piazza Teodoro Gaza- San Giovanni a Piro

Giovedì 19 agosto, ore 21

Francesco Benigno

Peccato o crimine: La Chiesa di fronte alla pedofilia

Cubo Beach Bar- Scario

Martedì 24 agosto, ore 21

Apologia di Socrate

Cenobio Basiliano- San Giovanni a Piro

Domenica 29 agosto, ore 21

Premio Rugarli a

Antonio Scurati

Cenobio Basiliano- San Giovanni a Piro

Lunedì 30 agosto, ore 21

Premio Vecchio

Cenobio Basiliano- San Giovanni a Piro

Venerdì 10 settembre, ore 21

Angelo Picariello

Un’azalea in Via Fani

Hotel Giardino- Scario

Carmen Pellegrino

La felicità degli altri (data da destinarsi)

