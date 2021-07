Oroscopo: Sagittario, idee innovative

Ariete – Momenti sereni ma anche stimolanti con amici allegri e spiritosi. Per i problemi di lavoro c’è tempo. Godetevi una storia d’amore stimolante.

Toro – Siete molto stressati e avete bisogno di relax. Riprenderete il lavoro con maggiore slancio. In amore momenti indimenticabili.

Gemelli – Siete ambiziosi e insofferenti dell’autorita’: per fare il salto di qualita’ dovete essere bene agguerriti. Una persona vi attrae sempre di piu’.

Cancro – Giornata lavorativa frenetica e stressante, ma alla fine avrete combinato parecchie cose buone. In amore usate la dolcezza, di solito funziona.

Leone – Il vostro senso pratico, unito al fiuto quasi infallibile, vi fara’ uscire dall’emergenza negli affari. Un incontro cambiera’ il corso degli affetti…

Vergine – Le critiche rivoltevi per ragioni professionali devono spronarvi a fare sempre meglio. Non c’e’ motivo di deprimersi. In amore fidatevi del cuore.

Bilancia – Impegnatevi con piu’ slancio e convinzione in tutto quello che fate nel lavoro. Migliorano i rapporti sentimentali.

Scorpione – Nell’ambiente di lavoro rischiano di esplodere preoccupanti conflittualita’: tenetevene alla larga. In amore vi sentite stranamente confusi

Sagittario – Le vostre idee sono sicuramente innovative ma non è questo il momento giusto per realizzarle. Favorite nuove relazioni sentimentali

Capricorno – Cercate tra i superiori nuovi sostenitori per un vostro progetto di lavoro ambizioso ma un po’ rischioso. Nuove allegre amicizie

Acquario – Nel lavoro cercate di capire al volo come stanno le cose e poi correte ai ripari senza incertezze. Un malinteso in amore vi sta amareggiando

Pesci – Negli affari e’ tempo di riflessione, ma non per molto. Presto dovrete passare all’azione. In amore siate voi stessi o troncate.