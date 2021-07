Us Agropoli: il presidente Nicola Volpe annuncia l’ingresso di Carmelo Infante nel club

Nel primo pomeriggio di oggi l’Us Agropoli ha svelato il nome del suo nuovo allenatore, che prenderà il posto di Carmine Turco sulla panchina dei cilentani,che sarà Giuseppe Cianfrone. A poche ore dall’annuncio, del sodalizio che ripartirà dal torneo di Eccellenza, sono arrivate le prime parole del nuovo tecnico seguite da quelle del presidente Nicola Volpe.

Us Agropoli: le prime parole di Giuseppe Cianfrone

“Voglio ringraziare l’Us Agropoli per avermi scelto. Credo sia un segno dettato dalla voglia di continuità e dal lavoro svolto nella stagione passata e dalla voglia di portare l’agropolesità in questo club nell’anno del centenario. La società sta allestendo una squadra per primeggiare in questa categoria“.

L’annuncio del presidente Nicola Volpe

“Vorrei ringraziare tutti i ragazzi che nell’annata passata hanno fatto un grande sforzo con me per arrivare a questo storico centenario. Per quanto riguarda Giuseppe Cianfrone è stata una scelta condivisa, soprattutto voluto dalla nuova proprietà che io debbo ringraziare fortemente. Un grazie al gruppo Infante che non si è tirato indietro nemmeno un minuto, nemmeno nei periodi più difficili. Con Carmelo Infante un grazie va dato ad Ugo Schiavo, Antonello Striano, Domingo Esposito: insieme ci siamo promessi di essere sempre uniti per questo club. Questo è un viatico importante per il calcio ad Agropoli. Invito tutti ad unirsi e a stare insieme a questa squadra che potrà crescere nel tempo. Un grazie poi anche a Domenico Cerruti, che anche quest’anno non ha fatto mancare il suo apporto e sicuramente continuerà a stare vicino alla causa Us Agropoli”.

Virtus Cilento: e ora?

La Virtus Cilento nonostante il passaggio del gruppo Infante all’ Us Agropoli dovrebbe continuare il suo percorso in Eccellenza. Per il sodalizio che gioca le sue gare interne allo stadio “Ardisani” atteso nei prossimi giorni il nuovo organigramma societario e tecnico, che dovrebbe vedere sempre Domenico Castiello in panchina.