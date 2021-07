“Maxistore Decò”: ecco le offerte

Il “Maxistore Decò“, ad Agropoli in località Mattine e a Vallo della Lucania in via Badolato , è pronto ad accoglierti con tante offerte speciali tutte da scoprire per soddisfare i tuoi gusti e le tue esigenze.

Con un ampio reparto pescheria, macelleria, panetteria, prodotti di prima qualità, inoltre, all’interno dello store, potrai trovare un angolo dedicato tutto alla frutta, pasticceria “Zucchero e Cannella” per gustare un’ottima colazione e non solo. In più, una sala ristoro dove trascorrere un po’ di tempo in pieno relax.

Decò Maxistore è ad Agropoli e Vallo della Lucania

Il “Maxistore Decò” ha anche un ampio parcheggio coperto e una ludoteca gratuita per i tuoi bambini.

Lasciati conquistare dalla qualità del Decò, prezzi imbattibili e qualità assoluta sempre a portata di mano!

▶ Seguici anche su Facebook