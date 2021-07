Palinuro, vaccini anche ai turisti: ieri 500 dosi inoculate

Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale al Saut di Palinuro grazie all’impegno della dottoressa Maria Concetta Lombardo dirigente farmacista del T.O. di Sapri. Ieri altra giornata record: inoculate 500 dosi. Il punto vaccinale si sta occupando, dopo tutti gli operatori turistici, anche degli ospiti della cittadina costiera. Questi hanno così la possibilità di vaccinarsi durante il loro soggiorno anche se residenti fuori regione, senza dover rientrare alla propria residenza.

Vaccini ai turisti: campagna a pieno regime a Palinuro

Un lavoro gestito con dedizione quello di tutto il personale medico e paramedico coordinato dalla caposala del T.O. di Sapri Antonietta Falcone e affiancato dai gruppi di Protezione civile Menaica e Lucano.

“Ho trovato accoglienza e cordialità -dice una turista – mi sono sentita coccolata dall’affetto mostrato dagli assistenti, ringrazio tutti per la vicinanza e in particolare al coordinatore Gianfranco Gallo per l’assistenza post vaccino. Dare la possibilità anche a noi turisti di vaccinarsi nel luogo di vacanza è una lodevole iniziativa”.

Il direttore del distretto sanitario 71, Rocco Calabrese e la dottoressa Sharon Borrelli responsabile del centro vaccinale si dicono soddisfatti dei risultati, soprattutto dalle tre località costiere Palinuro, Marina di Camerota e Sapri anche alla luce della risposta positiva dei turisti.