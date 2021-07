Miss Cilento al via: domani appuntamento a Vallo della Lucania

Partiranno mercoledì 28 luglio da Piazza Vittorio Emanuele di Vallo della Lucania le selezioni per la diciottesima edizione del Concorso di bellezza “Miss Cilento, Vallo di Diano, Alburni”. La manifestazione è ideata e promossa sull’intero territorio da Lino Miraldi.



“Gli obiettivi della manifestazione sono quelli di sviluppare la conoscenza del nostro territorio e dei suoi centri storici, valorizzare l’artigianato locale e raccontare il Cilento attraverso le sue bellezze, le sue tradizioni, la sua cultura dal punto di vista di chi il territorio lo vive, dando voce ai cittadini di ogni singolo paese attraversato dalla manifestazione stessa, con lo scopo di riportare alla luce suoni, profumi e piccoli scorci di vita quotidiana”.

Il Concorso che terminerà con la finale in Piazza Europa di Ascea Marina prevista per il 4 settembre, rappresenterà l’evoluzione non ripetitiva ma aggiornata di un evento che negli anni ha riscosso notevoli consensi.

“Con questo evento – aggiunge Lino Miraldi – magicamente sotto il segno della Bellezza e della Dieta Mediterranea, ho congiunto il territorio del Cilento con quello del Vallo di Diano, due culle di civiltà e di pensiero, un ambiente in cui si respira aria di mito, di cultura, di arte”.

Madrina dell’evento organizzato secondo le normative Covid con gli spettatori che saranno seduti ad un metro di distanza con la mascherina, la bellissima Claudia Torchia (Miss Cilento 2020) eletta lo scorso settembre a Celso di Pollica. Le trenta Miss in gara si contenderanno i titoli sponsor messi in gara dalle attività commerciali vallesi e la fascia di Miss Vallo 2021.