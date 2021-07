Daniele Morea: il tecnico ex Valdiano approda al Brienza

Il Brienza è una squadra della Basilicata impegnata nel torneo di Eccellenza regionale. La società lucana, nelle ore scorse, ha reso noto il nome del suo allenatore per la prossima stagione. Sarà il 37enne Daniele Morea, ex attaccante di origini pugliesi ma trapiantato ormai nel Vallo di Diano, a guidare la squadra del presidente Mario Margherita nell’annata 2021-2022.

Morea arriva in terra lucana dopo aver allenato il Valdiano sempre in Eccellenza. Per lo stesso tecnico diversi i trascorsi poi, oltre che da giocatore, anche da trainer di squadre giovanili sempre nel territorio valdianese.

Il Brienza presenta il nuovo mister Daniele Morea

“Ringrazio Mister Bardi per la grande collaborazione in questi due anni passati insieme, un mister molto preparato, ideale per una società che punta a fare il salto di categoria.

Il mio rammarico è che questo non si sia potuto ancora realizzare a Brienza, un piccolo centro nel quale stiamo ancora cercando, anno dopo anno, di trovare la sinergia giusta per fare un passo più grande. Guardando al presente ho fatto la scelta di un mister giovane. A me piacciono le sfide e i progetti come mister Morea. Iniziamo un cammino che spero dia al calcio burgentino molte soddisfazioni e chissà, con questo bellissimo gruppo di calciatori, ormai veterani a Brienza, qualche colpo di scena”.

Il ringraziamenti del presidente dei lucani Mario Margherita

“Il Brienza Calcio ha iniziato il suo percorso con Mister Gerardi, un mister giovane che ha fatto tanto fino a portare la squadra in Eccellenza. Chissà che anche un altro mister giovane la porti più su. Ringrazio tutti i collaboratori, i calciatori del Brienza Calcio, la nostra accanita tifoseria e diamo tutti insieme il via a questa nuova sfida. Ricordo inoltre che le porte del Brienza Calcio sono sempre aperte a chiunque desiderasse dare una mano o anche una semplice presenza al campo la domenica”.