Camerota: al via la sistemazione di 11 strade

Partono domani, martedì 27 luglio, i lavori di rifacimento della pavimentazione del manto stradale con fresatura e ricarica di stabilizzato dove occorre. Saranno interessate ben 11 strade del territorio comunale di Camerota.

Per ovvie ragioni, considerato l’aumento di presenze di turisti ad agosto, si inizia da Marina di Camerota con via Armando Diaz, via Orsini (ufficio postale) e via Venezuela.

Gli interventi proseguiranno a:

Camerota capoluogo (via Giardino e via Buico)

Lentiscosa (via Infreschi-Monte di Luna e località Cirasia)

Licusati (I° tratto, via De Luca, via Franco e via Boccafiera).