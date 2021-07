Agropoli, scooter contro cane: giovane in ospedale

AGROPOLI. Incidente stradale nella notte in via Belvedere, la strada che conduce presso la baia di Trentova. Un giovane a bordo di uno scooter è finito rovinosamente a terra dopo che un cane, spuntando fuori all’improvviso, gli avrebbe tagliato la strada. Il 21enne, frenando, non è riuscito a mantenere il controllo del mezzo.

L’animale, sbalzato a diversi metri di distanza, è morto. Da comprendere se si tratti di randagio o abbia un proprietario. Sarà il servizio veterinario a stabilire se in possesso o meno del microchip.

Il giovane a bordo dello scooter è stato trasportato da una ambulanza della Croce Gialla di Agropoli in ospedale a Vallo della Lucania. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Avrebbe riportato ferite al bacino ed escoriazioni varie. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. Il sinistro è avvenuto intorno alle 22.