Taccole alla paesana: la ricetta

Ecco le taccole, chiamate anche comunemente piselli mangiatutto. Un legume ipocalorico e ricco di fibre e vitamine. Contiene ferro e potassio. Ottimo per il gonfiore addominale e la regolarità intestinale.

Le prepariamo insieme?

Per 4 porzioni ci occorreranno 800 gr di taccole, 1 cipolla media ramata, 200 gr di pomodori datterini, olio evo, basilico, sale q.b

Facciamo appassire la cipolla tagliata finemente in un fondo di olio evo e aggiungiamo i pomodori tagliati a metà. Lasciamo andare a fiamma moderata per circa 5 minuti e aggiungiamo le taccole spuntate e private del filo centrale, aggiustiamo di sale e mettiamo 4/5 foglie di basilico fresco. Lasciamo cuocere per 15/20 minuti con il coperchio a fiamma moderata.

Il nostro piatto è pronto per essere servito come contorno caldo ad accompagnare carne o pesce oppure a temperatura ambiente come antipasto ad accompagnare formaggi e salumi locali.

In sostituzione alle taccole possiamo utilizzare anche i piattoni altrettanto gustosi.