FNG Agropoli U19F: finale sarà tra Volleyrò Casal de’ Pazzi e Imoco Volley

Nei tre impianti di gioco di Agropoli oggi sono andate in scena le ultime gare della fase a gironi e le semifinali che hanno decretato le squadre finaliste che nella giornata di domani scenderanno in campo per conquistare il titolo nazionale.

Nella prima semifinale il Volleyrò di Luca Cristofani si è imposto 3-1 contro la Uyba Volley guidata da coach Lorenzo Pintus. Nell’altra semifinale giocata al PalaDiConcilio di Agropoli, la Imoco Volley ha battuto il Green Warriors Sassuolo con il medesimo punteggio. Entrambe le semifinali sono state molto combattute come testimoniato dai parziali.

Nelle prime due giornate di gare delle finali nazionali giovanili CRAI under 19 femminili c’è stata la presenza del tecnico della Nazionale Under 16 femminile Pasquale D’Aniello. Il tecnico federale, che domenica scorsa ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei in Ungheria, ha assistito alle partite che si sono disputate nei tre campi di gioco con in campo le dodici formazioni finaliste.

Domani il programma della giornata prevede la finale per il terzo e quarto posto tra Uyba Volley e Green Warriors Sassuolo alle ore 9, mentre alle ore 11 si giocherà la finale che assegnerà lo scudetto di categoria. Le restanti otto formazioni battaglieranno, invece, per completare il ranking dal quinto al dodicesimo posto.