Palinuro, malore in strada: uomo in ospedale

Paura questa mattina a Palinuro, nei pressi del bivio di Centola. Un passante, intorno a mezzogiorno, ha notato un uomo a terra privo di sensi. Immediatamente ha fatto scattare l’allarme. In attesa dei soccorsi, giunti dopo diversi minuti considerato che le ambulanze di stanza a Palinuro erano impegnate in un altro intervento, è stato assistito da alcuni presenti.

Successivamente il malcapitato è stato raggiunto dai sanitari della Misericordia. La vittima è un cinquantenne residente a San Nicola di Centola ma originario della Romania.

Attualmente è ricoverato in ospedale, per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi. L’episodio è accaduto intorno alle 12.