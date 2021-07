Impianto stoccaggio rifiuti a Matinella: domenica corteo di protesta

ALBANELLA. C’è il via libera alla realizzazione di un impianto di stoccaggio a Matinella. La società che ha presentato richiesta, con sede proprio ad Albanella, ha ottenuto le autorizzazioni necessarie nonostante le polemiche e le proteste dei cittadini riuniti un comitato cittadino.

Impianto stoccaggio ad Albanella: le proteste

Quest’ultimo contesta la realizzazione di un impianto di stoccaggio che tratterà rifiuti in una zona dove insistono varie aziende agricole e zootecniche, temendo anche per rischi ambientali.

Una ipotesi che la società ha voluto smentire fortemente precisando che il sito non tratterà rifiuti pericolosi bensì i fibre tessili, pneumatici usurati e plastiche da apparecchi elettronici fuori uso da inviare poi, successivamente, ad impianti terzi per la loro valorizzazione energetica, ubicati principalmente all’estero.

Ciò non è bastato a rassicurare il Comitato cittadino che si batte contro l’impianto di stoccaggio che domani è pronto a manifestare.

La manifestazione

“Il Comitato non intende sospendere il corteo di domenica 25 ore 18 partenza da Matinella via Giovanni XXIII.. Invita,quindi, la cittadinanza tutta a partecipare in massa. Chi in queste ore festeggia per aver contribuito a tale risultato o per non aver mosso foglia per ostacolare tale risultato deve semplicemente sapere che il Comitato andrà avanti per la sua strada e nel rispetto pieno della legalità farà sentire la propria voce”, fa sapere il portavoce Carmine Aquino.

Un appello è rivolto anche alla cittadinanza: “mettiamo da parte i distinguo, mettiamo da parte i sospetti, mettiamo da parte le divisioni, le colorazioni. Non lo facciamo per noi. Lo facciamo per il futuro dei nostri e vostri figli”.

Prima del corteo, dalle ore 9 alle 12, saranno presenti sul territorio comunale 3 banchetti in piazza San Cesareo, S. Anna e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto per sensibilizzare i cittadini sulla questione dell’impianto di stoccaggio.