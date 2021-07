Eutanasia legale, raccolta firme del Psi ad Agropoli e Castellabate

Il Partito Socialista Italiano aderisce alla raccolta firme per indire un referendum sull’eutanasia legale.

Psi e Fgs, federazione giovani socialisti, di tutta Italia, si mobilitano con i banchetti nelle piazze, per raccogliere il numero di firme necessario.

Anche nel Cilento, domenica 25 Luglio, dalle ore 19:00 alle 23:00, presso Piazza “Caduti del Mare” a Castellabate e in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, sarà possibile contribuire alla causa con la propria firma.

Una battaglia iniziata ben 37 anni fa, quando, nel 1984, a depositare la prima proposta di legge in tal senso fu il deputato socialista Loris Fortuna.

A promuovere il referendum è il segretario nazionale del Partito Socialista Enzo Maraio, convinto della necessità che la politica si interessi ai grandi temi come i diritti civili: “Non nascondiamo la testa sotto la sabbia facendo finta che il problema non esista. Ci sono fette di popolazione che vogliono vivere in un paese civile, moderno, che rispetta le sofferenze”.