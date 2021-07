Esponente del Vallo di Diano nell’assemblea elettiva regionale di Confesercenti

Si è svolta ieri presso l’hotel Terminus di Napoli, l’assemblea elettiva regionale di Confesercenti. Rieletto all’unanimità il presidente Vincenzo Schiavo. Nell’assemblea regionale di Confesercenti Campania entra per la prima volta anche la dottoressa Maria Antonietta Aquino, in qualità di rappresentante Confesercenti Vallo di Diano.

“Parte una nuova stagione – afferma la presidente Aquino – fatta di nuove e numerose sfide. Siamo in un momento delicato che nello stesso tempo sta facendo partire una serie di progettualità come stabilito dal Pnrr e anche in funzione di nuovi fondi strutturali europei”.

“Una nuova stagione – conclude la dottoressa Aquino – in cui la Confesercenti dovrà ancora una volta rappresentare nel migliore dei modi il proprio tessuto imprenditoriale”.