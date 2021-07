Elezioni 2021, SiAmo Castellabate: aperti al confronto

CASTELLABATE. “SiAmo Castellabate è un progetto forte, responsabile e serio che va avanti”. Così Alessandro Lo Schiavo, consigliere comunale e capogruppo della minoranza preannuncia l’impegno in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno, aprendo al confronto con le altre forze politiche del territorio. Al centro del dibattito, precisano però da “SiAmo Castellabate” devono esserci i programmi e non i nomi.

“Continueremo a confrontarci su progetti ed idee per il nostro territorio – precisa Lo Schiavo – Giovani, ambiente, lavoro, istruzione , turismo, piano urbano comunale ed infrastrutture sono punti irrinunciabili del nostro progetto politico, che proporremo ai giovani, ai cittadini, ai gruppi politici, alle associazioni, per un programma credibile e condivisibile”.

“Mai come in questo momento, emergenziale e allo stesso tempo di rilancio, (il PNNR è un’occasione storica, che ci permetterà di investire in termini infrastrutturali e non solo) è importante prenderci tutti assieme la responsabilità per lasciare a chi verrà dopo di noi un’altra Castellabate: rinvigorita, risanata, aperta a nuove sfide”, prosegue Lo Schiavo che conclude con un appello: “Chi ha a cuore Castellabate, deve partecipare”.