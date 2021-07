Effetto Green Pass sui vaccini: +20mila prenotazioni in Campania

Dopo le parole del Premier Draghi sulla necessità di vaccinarsi, è boom in tutta Italia per ricevere la dose. Anche i più scettici o quelli che speravano che anche non vaccinandosi si potesse raggiungere l’immunità di gregge hanno fatto dietrofront.

“Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni“. Sono le parole del Commissario Straordinario per l’Emergenza Figliuolo. L’aumento esponenziale delle richieste di vaccino arriva dopo le parole del Premier Draghi sulla necessità di essere coperti dal Covid tramite vaccinazione.

La Campania non fa eccezione in questo trend, negli ultimi 2 giorni quasi 20mila nuove prenotazioni. Fino a ieri in Campania sono stati somministrati 6.207.899 vaccini, 2,7 milioni di cittadini hanno avuto la doppia dose. Gli abitanti della regione sono 5,7 milioni.