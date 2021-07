“Citar Dante”: al Castello dell’Abate si celebra il sommo Poeta

Il Comune di Castellabate organizza nell’ambito della rassegna “Libri Meridionali: vetrina della piccola editoria del Sud – XXXI edizione”, la presentazione del volume “Citar Dante”, in programma lunedì 26 luglio alle ore 21:30 presso il Castello dell’Abate. Il volume è stato curato dai professori Irene Chirico (Università di Salerno), Paolo Dainotti (Università di Napoli, L’Orientale) e Marco Galdi (Università di Salerno), componenti del Direttivo della Lectura Dantis Metelliana, e pubblicato nel 2021 dall’Editore ETPbooks di Atene.

Il libro rappresenta il contributo che la storica istituzione dantesca, prossima ormai a compiere il mezzo secolo di attività (nel 2024) e Medaglia d’argento per la Cultura della Presidenza della Repubblica Italiana nel 2003, dà in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. “Citar Dante” si compone di oltre cento commenti, che studiosi di tutto il mondo hanno fatto delle espressioni dantesche più conosciute e da citare: dall’Università di Harvard a quella di Oxford, da Salamanca a Parigi, da Santiago del Cile a Toronto, da San Paolo del Brasile a Budapest, da Zurigo a Princeton, da Buenos Aires a Tallin, da Atene a Varsavia, da Yale a Barcellona e da quasi tutti gli Atenei italiani si è registrata una adesione corale all’iniziativa della Lectura Dantis Metelliana, che testimonia, da una parte, il prestigio assunto dall’istituzione fra i dantisti, dall’altra il valore in sé dell’iniziativa, che costituisce un unicum nel panorama delle pubblicazioni dedicate al Sommo Poeta

. Il programma della serata prevede, dopo i saluti istituzionali del Sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri, la relazione della Prof.ssa Irene Chirico, docente di Letteratura italiana nell’Università di Salerno, che si soffermerà su alcuni contributi presenti nel volume, aiutando a penetrarne la complessa struttura; e del Prof. Marco Galdi, docente di Diritto pubblico nell’Università di Salerno, che approfondirà peculiari aspetti “giuridici” dell’opera, che pure emergono dagli scritti offerti da alcuni dei più importanti giuristi italiani.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara in merito alla presentazione: «Nell’occasione delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, dopo l’adesione del nostro Comune al Dantedì, continuiamo a commemorare il Sommo Poeta anche all’interno della vetrina culturale ideata dal Prof. Gennaro Malzone, offrendo la possibilità agli appassionati di letteratura, di analizzare i versi che hanno reso immortale nei secoli la Divina Commedia. Sarà una serata di grande spessore culturale e per questo ringrazio i docenti universitari che hanno accolto il nostro invito».