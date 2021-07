Calcio in Tv: il calcio a 5 su Sky la Serie A femminile in chiaro su La7

Notizie importanti per tante partite di calcio in tv del prossimo biennio. Per la Serie A di calcio femminile nelle ore scorse è stato reso noto che la massima serie calcistica ad 11 sarà visibile anche sull’emittente televisiva La7, che trasmetterà una gara in chiaro per ogni giornata di campionato. Opportunità di vedere senza alcun costo quindi i top club del calcio italiano ed anche le due campane Pomigliano e Napoli. Importante novità anche per il calcio a 5, che sbarca su Sky. La massima divisione calcistica del futsal maschile, con i salernitani della Feldi Eboli, e femminile, con diverse atlete della nostra regione, vedrà cosi le proprie partite sulla nota emittente satellitare

Calcio in tv: per la Serie A femminile l’accordo con La7

Dopo aver raccontato nelle ultime due stagioni le emozioni della Serie A Femminile, grazie al nuovo accordo TIMVISION continuerà a trasmettere in diretta tutte le partite del massimo campionato. Accanto alla Tv di TIM la novità sarà rappresentata da La7, che dal 28 agosto manderà in onda una gara per ogni giornata di Serie A. Grazie all’accordo biennale siglato con la FIGC, TIMVISION e La7 hanno anche acquisito i diritti delle due principali competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile. La piattaforma on-demand di TIM trasmetterà le fasi finali della Coppa Italia, a partire dai Quarti di finale, e la Final Four della Supercoppa, e così farà anche il Network La7 (La7 e La7d). L’emittente, infatti, porterà in chiaro nelle case degli italiani 22 incontri di campionato, le semifinali e la finale di Coppa Italia e le tre sfide che caratterizzeranno il rinnovato format, già utilizzato la scorsa stagione, della Supercoppa.

Le dichiarazioni del presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani

“L’assemblea dei Club di Serie A Femminile ci ha dato mandato di trattare le offerte più concrete pervenute per i diritti audiovisivi per le prossime due stagioni sportive oltre a ritrovare tutte le partite su l’OTT di TIMVISION, la grande novità sarà quella di poter vedere una partita per giornata in chiaro su La7, dando così al movimento la possibilità di poter raggiungere sempre più persone e famiglie su tutto il territorio italiano”.

Calcio a 5 su Sky: il comunicato della Divisione Calcio a 5

La Divisione Calcio a 5 comunica di aver sottoscritto un accordo con Sky per la trasmissione di una gara a settimana di Serie A maschile e Serie A femminile, e di un magazine di approfondimento per le prossime due stagioni sportive.

Le parole di soddisfazione del presidente Luca Bergamini

Estremamente soddisfatto di questo nuovo importante traguardo il presidente della Divisione Luca Bergamini: “Nell’ottica della pianificazione di una nuova narrazione del futsal italiano, che deve necessariamente essere più moderna, accattivante e appassionata, non poteva esistere partner migliore di Sky Sport. Iniziamo un nuovo viaggio insieme che sono certo sarà il primo passo di una nuova forma di comunicazione per il pallone a rimbalzo controllato”.