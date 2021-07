Pollica: una settimana di eventi tra giovani, sostenibilità e futuro

Comincia a Pollica una settimana ricca di eventi. Giovani, sostenibilità e futuro saranno le parole chiave. Al Castello dei Principi Capano, i ragazzi di Cosmopolites, provenienti da scuole superiori di tutto il paese si stanno cimentando sulle grandi sfide del futuro per il Mediterraneo.

Il programma

Castello dei Principi Capano, Pollica

Centro Studi Dieta Mediterranea – “Angelo Vassallo”

Giovedì 22

ore 20.30

TRAME MEDITERRANEE

Gli studenti presenteranno una foodexperience multisensoriale che vedrà il cibo come il nesso ultimo per connettere il benessere sociale, ambientale ed economico, promuovendo la dieta mediterranea come potente mezzo per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale dell’ecosistema mediterraneo.

ore 21.30

POLLICA, CASTELLO PRINCIPI CAPANO

Presentazione del libro VI TENIAMO D’OCCHIO

L’autore Potito Ruggiero, giovanissimo attivista ambientalista, si confronterà con il Sindaco Stefano Pisani, il Forum dei Giovani di Pollica ed i ragazzi di Cosmopolites l’urgenza di vivere -qui ed ora- in modo sostenibile e il ruolo che noi tutti abbiamo nell’arginare l’indifferenza che attanaglia il futuro della nostra Madre Terra

Venerdì 23

ore 15.30

NUTRITION FOR ALL: Feeding the Planet Energy For Life

Presentazione della ricerca curata dal Future Food Institute assieme a Dole

ore 17.00

BITES OF TRANSFOODMATION: young voices for an inclusive Food System

ore 18.00

FOOD FOR EARTH, ENERGY FOR LIFE

ore 20.30

TRAME MEDITERRANEE – foodexperience multisensoriale

ore 21.30

OPEN DIPLOMACY: Diplomazia ecoconomica aumentata al tempo del Covid-19

L’autore, Marco Alberti incontra il Sindaco Stefano Pisani, Pio Wennubst, Ambasciatore svizzero all’ONU a Roma ed ex-vicedirettore DSC, Benedetto Zacchiroli , Presidente della International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities UNESCO (ICCAR), Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute ed i ragazzi di Bites of Transfoodmation

Sabato 24

ore 18.30

VITA MEDITERRANEA – DAL PALEOLITICO AL FUTURO, IL LIFESTYLE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Palazzo Vinciprova, Pioppi

Museo Vivente della Dieta Mediterranea

Domenica 25

ore 19.30

Consegna delle 5 Vele di Legambiente e di presentazione della Guida Blu celebrare le località turistiche selezionate e per raccontare le buone pratiche di sostenibilità ambientale che i comuni mettono in pratica durante l’estate

