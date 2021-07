Home/Attualità/ Pollica, nuove regole anti-Covid. Multe più severe per i non vaccinati

Pollica, nuove regole anti-Covid. Multe più severe per i non vaccinati Arriva un’ordinanza del sindaco Stefano Pisani. Distanziamento in spiaggia e obbligo di mascherine all’aperto in caso di assembramenti. Per i non vaccinati il massimo della sanzione