Al Castello di Agropoli arriva il “Festival di danza e musica” contro la violenza sulle donne

Festival di danza e musica dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne prodotto da Giada Matteini e WADE/NY in collaborazione con ExOrto Danza, New York University, il Comune di Agropoli e il Centro Antiviolenza “Il Volo delle Farfalle”. Agropoli, SA – Agropoli Danza Festival ideato da donne per le donne, presenta esclusivamente il lavoro di artiste donne e affronta il tema della violenza di genere e della discriminazione attraverso l’arte e il dialogo.

Il programma al Castello Angioino Aragonese è come segue: ● Venerdì 23 Luglio alle 21:30: Spettacolo di danza e musica con Simona De Tullio/Breathing Art Company, Sara Galassini/Sara Galas Band e Sofia Nappi/Komoco;

biglietto 3€ incluso ingresso al Castello; ● Domenica 25 Luglio alle 20:00: Performance site specific con Luna Cenere/Korper Centro Coreografico e Wade Young Ensemble/NY; biglietto 3€ incluso ingresso al Castello. I seguenti eventi sono aperti e gratis per la comunita’ a Exorto Danza, via Marco Polo 40c: ● Sabato 24 Luglio alle 10:00: Bagno Sonoro (lezione di meditazione) con Sara Galassini; ● Sabato 24 Luglio e Domenica 25 Luglio alle 9:30-12:00: Proiezione del film in 3D “Threshold” (solo su appuntamento).

Per prenotazioni e informazioni: info@wadedance.org o +39 338 495 4284

www.wadedance/adf

