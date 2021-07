A Policastro Bussentino nasce il primo Fitmarket del Cilento

La spesa è “Fit” a Policastro Bussentino grazie al nuovissimo punto vendita “Proteika store”, ideato da Ciriaco De Lio, fotografo apprezzato e stimato da tutti coloro che affidano a lui i momenti più significativi, ma con una grande passione per il mondo fit e di tutto ciò che ruota attorno alla qualità di vita.

Il concetto del marchio è legato al benessere fisico, ma anche mentale perchè sappiamo tutti che per stare bene e in salute, bisogna adottare uno stile di vita adeguato affinchè il nostro corpo sia in forma, ma nella maniera giusta.





Il progetto di Ciriaco era partito già nel 2020, ma purtroppo a causa del Covid che ha sconvolto, inevitabilmente, le nostre vite, è stato interrotto bruscamente, ma la pandemia non ha, invece, fermato il progetto che poi è diventato realtà.

E così, quest’anno, è nato il primo store di prodotti FIT nel Cilento. “Il nostro store non è un semplice punto vendita, lo consideriamo un luogo in cui vivere un’esperienza unica, dove la nutrizione, lo sport e l’alimentazione fit, rivestono un ruolo fondamentale” queste le parole di Ciriaco, vera anima del progetto.



Alcuni prodotti che troverai all’interno dello store

Per fare la spesa nello store Proteika, non bisogna essere necessariamente degli sportivi, o atleti professionisti, i prodotti possono essere acquistati da chiunque tenga al proprio corpo, abbinando i prodotti fit ad una dieta varia ed equilibrata, studiata da persona a persona.

Ti stai chiedendo perchè scegliere e affidarsi alla spesa da Proteika? Il motivo è molto semplice, a Policastro troverai: innovazione, cambiamento e dedizione di un giovane Cilentano che si è messo in gioco e ha dato il via ad un’avventura che, siamo sicuri, gli darà tantissime soddisfazioni.

Nello store Proteika, troverai i migliori marchi del settore e soprattutto ragazze, esperte del settore, che sapranno consigliarti i prodotti più adatti ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

Proteika è official point di marchi conosciutissimi nel mondo fit come: Foodspring, Net integratori, Named sport, Biotech usa, Nutriversum, Feeling ok.

Cosa aspetti, affidati a Proteika che tu sia o meno uno sportivo, non te ne pentirai, gusterai prodotti di qualità con poche calorie, il giusto connubio per una vita…in forma!