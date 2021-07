Stella Cilento: Protezione Civile a supporto del Comune

Il Comune di Stella Cilento, guidata dal sindaco Francesco Massanova, ha dato il via libera ad un accordo con l’Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano Omignano ODV.

L’Ente, nello specifico, ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’Associazione di Volontariato, per il potenziamento della azione di vigilanza ambientale, di supporto alle forze di polizia locale, di protezione civile e di supporto alla attività volontariato in occasione delle situazione emergenziali o crisi sanitaria in termini di controllo del territorio e di assistenza domiciliare nelle more della ricostituzione dei Nucleo di Protezione Civile Locale.

Nella procedura di ricostituzione del nucleo di protezione civile locale si intende perciò ricorrere al supporto della protezione civile del Gruppo Lucano Omignano ODV, al fine di non lasciare il territorio del Comune di Stella Cilento sguarnito di ogni forma di controllo territoriale e di capacità d’intervento in caso di necessità o di emergenza.