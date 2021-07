Party esclusivo ad Agropoli: all’Umami presentato l’album di DJ TY1 “DJUNGLE” ospite anche Guè Pequeno

Metti una sera d’estate, un panorama mozzafiato, musica live e un menù con materie prime eccellenti, tutto questo e molto altro puoi trovarlo da Umami, il bellissimo ristorante inaugurato poco più di 10 giorni fa nella splendida cornice del Porto turistico di Agropoli. Ieri sera, UMAMI, è stato salotto di un grande evento con ospiti d’eccezione come Guè Pequeno che è arrivato ad Agropoli e ha scelto proprio la cittadina cilentana per godersi qualche giorno tra lavoro e relax.







Cosimo Fini, questo il vero nome del famoso rapper, ha navigato tra le splendide acque del Cilento, apprezzando il panorama e concedendo qualche saluto e foto ai tanti fan che, saputo della sua presenza in città, sono accorsi nei pressi del ristorante in cerca di selfie e autografi.

Il “DJUNGLE” questo il nome del party che si è svolto all’Umami, ha visto la presenza di tanti artisti della scena musicale come DJ TY1 autore proprio dell’album DJUNGLE, Salernitano, famoso disc jockey, produttore discografico e amico fraterno di Ciro Panariello, DJ di Umami- e ancora- presenti all’evento Noyz Narcos, Samurai, Jay, Vettosi, Don Joe rapper che si sono fatti conoscere e apprezzare in poco tempo da tutti gli amanti del genere.





Tra cibo stellare e brindisi, l’Umami è stato la cornice perfetta per una serata all’insegna del divertimento, portando ad Agropoli un party esclusivo.

Come testimoniano le immagini, gli ospiti hanno apprezzato le bellezze locali, noi non possiamo far altro che ringraziare i tanti ospiti VIP che scelgono Agropoli per qualche giorno lontano dagli impegni, portando il nome e il ricordo del Cilento in tutto il mondo. L’estate è ancora lunga e, sicuramente, Umami sarà la location perfetta per altre serate evento come quella di ieri sera.