Ospedale di Sapri, via libera a lavori di ampliamento e adeguamento

Via libera ai “lavori di ampliamento e adeguamento normativo delle strutture alla normativa antisismica e degli impianti” del plesso ospedaliero dell’Immacolata di Sapri. 6 i milioni di euro a disposizione per potenziare la struttura.

Una notizia che era attesissima in riva al Golfo di Policastro, e che arriva in un momento storico in cui la struttura saprese (e l’intero Distretto n. 71) stanno affrontando la complessa fase pandemica.

I lavori per l’ospedale potrebbero essere l’eredità che lascerà a Sapri il direttore sanitario Rocco Calabrese: il manager potentino presto dovrà salutare Sapri per ricoprire esclusivamente la carica di direttore sanitario dell’ospedale di Sarno.

“Esprimo vivissima soddisfazione per la validazione da parte dell’ASL Salerno del progetto esecutivo per i lavori di adeguamento antisismico e per l’ampliamento del corpo di fabbrica del nosocomio saprese. Questa nuova determinazione chiude un percorso caratterizzato da tante battaglie per il mantenimento di un’adeguata assistenza sanitaria sull’intero territorio del golfo di Policastro”, dice soddisfatto il direttore sanitario Rocco Calabrese.