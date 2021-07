Comunità Montana Alento Monte-Stella: bando per nuove assunzioni

LAUREANA CILENTO. La Comunità Montana Alento Monte-Stella ha indetto una selezione pubblica ai fini della formazione di una graduatoria per stabilire eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato.

I profili professionali richiesti riguardano quelli di istruttore amministrativo tecnico contabile, categoria C. Per poter essere ammessi occorre di base possedere un diploma di istruzione secondaria superiore, valido per l’immatricolazione ai corsi di laurea universitari, oltre a godere dei requisiti generali come la cittadinanza italiana, i diritti civili e politici, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, idoneità fisica all’impiego, essere in posizione regolare per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti dalla Pubblica Amministrazione, nè destituiti, possesso della patente di guida di tipo B.

Le domande andranno presentate entro le ore 13 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, da presentarsi sia a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, sia all’ Ufficio Protocollo dell’ Ente, situato a Palazzo Cagnano nel comune di Laureana Cilento, dalle ore 8,30 alle 13.

E’ possibile anche presentare la domanda tramite PEC all’ indirizzo posta@pec.alento-montestella.sa.it