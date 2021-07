Capaccio Paestum, lavori sulla SS18: disagi e proteste

CAPACCIO PAESTUM. «Da alcune settimane sono in corso lavori sulla SS18, in località Ponte Barizzo. Era proprio questo il periodo in cui effettuare i lavori». A parlare un pendolare che ogni giorno raggiunge Battipaglia dal Cilento, transitando sulla SS18.

Lavori sulla SS18: i disagi

Proprio qui da alcuni giorni sono in corso dei lavori di scavo per la posa in opera di alcuni cavi. Il cantiere impone limitazioni alla circolazione. Si viaggia a senso unico alternato e notevoli sono i disagi.

«Dopo i problemi registrati ad Agropoli per il rischio crollo di un muro da alcune settimana ci sono disagi a Capaccio Paestum. Spero proprio che si tratti di interventi urgenti altrimenti si è proprio sbagliato periodo», dice un automobilista capaccese.

Gli fa eco un operatore turistico: «alcuni vacanzieri si sono lamentati e come dargli torto? La SS18 già è un’arteria che fa penare chi vi transita, figuriamoci con i lavori, per giunta in piena estate».

Il precedente

Le opere dureranno ancora qualche giorno, pertanto gli automobilisti saranno costretti a continuare a fare i conti con i disagi. Alcune settimane fa ad Agropoli fu imposto il senso unico alternato sulla Cilentana (leggi qui) ed anche qui si crearono problemi tanto da dover far ricorso al Prefetto per trovare un punto di incontro tra gli Enti interessati e riaprire la strada.