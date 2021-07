Madonna di Costantinopoli, ad Agropoli aria di festa: tornano banda e fuochi

AGROPOLI. Dopo oltre un anno in cui le feste religiose e i relativi appuntamenti civili erano slittati a causa della pandemia, si rivive l’aria di festa ad Agropoli. L’occasione è offerta dalle celebrazioni in onore della Madonna di Costantinopoli, uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate agropolese.

Tradizionalmente il clou dell’evento è rappresentato dalla processione del 24 luglio, durante la quale la statua della Vergine viene trasportata in processione per le vie principali del paese e successivamente imbarcata su un peschereccio per un’ulteriore corteo in mare, al quale partecipano centinaia di imbarcazioni.

Purtroppo anche quest’anno, come nel 2020, le processioni non si terranno ma sono comunque previsti alcuni importanti appuntamenti.

Il programma religioso prevede per il 23 luglio (ore 20) la Santa Messa per i caduti in mare e le famiglie dei pescatori. L’appuntamento è presso il porto di Agropoli. Il 24 luglio, giorno della festa, si replica sempre alle ore 20 presso il porto turistico.

Nel programma civile, invece, si rivedono degli appuntamenti che mancavano dal 2019: ad Agropoli sarà presente la Grande banda del Cilento che il 24 luglio alle ore 21.30 si esibirà anche in concerto. Alla mezzanotte, a chiudere le celebrazioni, lo spettacolo di fuochi pirotecnici sul porto turistico.

Per Agropoli una prova di normalità, nella speranza che il prossimo anno i festeggiamenti possano svolgersi secondo consuetudine. La festività della Madonna di Costantinopoli rappresenta ad oggi l’unico evento estivo per la città di Agropoli, quest’anno rimasta per la prima volta senza un cartellone promosso dal Comune.