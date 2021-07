Vibonati, concorso per vigili urbani: ultime ore per partecipare

VIBONATI. Sono stati riaperti i termini del concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per assumere vigili urbani nel comune di Vibonati, ente retto dal sindaco Franco Brusco.

Per poter essere ammessi alla selezione bisognerà disporre della cittadinanza italiana (non richiesta per cittadini di uno degli stati dell’ Unione Europea), età inferiore a 18 anni e non superiore ai 45 anni, possesso del diploma di scuola superiori che abiliti all’iscrizione alle università, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti o dispensati da impieghi presso la Pubblica Amministrazione, non aver riportato condanne penali, idoneità fisica, psichica ed attitudinale (non meno di 8 decimi nell’ occhio che vedo meno, nonchè normalità del senso cromatico e luminoso), possesso della patenta di categoria B o superiore, conoscenza della lingua inglese.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre domani (20 luglio alle ore 13), in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del comune dalle 9 alle 13, con raccomandata con ricevuta di ritorno e a mezzo PEC all’indirizzo del comune (comunevibonati@legalmail.it).

Il titolo più alto di studio assegna un maggior numero di punti in graduatoria: qualora il numero di candidati superi i 30 si opereranno delle preselezioni.