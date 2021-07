Temporale su Monteforte Cilento: locali allagati e strade interrotte

MONTEFORTE CILENTO. Paura nella giornata di ieri nel Cilento interno per un temporale che ha creato danni e disagi in particolare nel territorio del Comune di Monteforte Cilento e nelle vicine comunità di Magliano Vetere e Gorga.

Acqua e grandine (copiosa e con chicchi di grosse dimensioni) si sono abbattute nel primo pomeriggio sulla zona.

Temporale a Monteforte Cilento: danni e disagi

Il temporale è durato circa trenta minuti e ciò ha permesso di evitare danni ancora più ingenti. Ma non sono mancati problemi soprattutto alle culture agricole quali viti, ulivi, alberi da frutti e ortaggi.

Timori anche per l’incolumità delle persone con allagamenti e smottamenti che hanno interessato alcune arterie stradali, invase da detriti che hanno raggiunto valle dalla montagna sovrastante.

La situazione peggiore si è registrata sulla Provinciale 418 che collega Roccadaspide e Monteforte e sulla Sp13 tra Monteforte e Trentinara, così come su tutte le strade comunali a Valle delle Provinciali.

Anche le vie del centro storico si sono trasformate in torrenti in piena. Si sono registrati allagamenti di scantinati e abitazioni a pian terreno in tutto il centro.

Ad intervenire gli uomini della locale protezione civile a cui è andato il ringraziamento del sindaco Antonio Manzi.

Le autorità hanno provveduto a dei primi interventi urgenti, in particolare di pulizia della sede stradale tra Monteforte e Roccadaspide, importante arteria viaria poiché garantisce i collegamenti con l’ospedale di riferimento per il territorio. L’amministrazione comunale è pronta a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale.