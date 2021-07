Pollica: balneazione e spiagge, ecco il protocollo di sicurezza

Con la pandemia, le nostre vite hanno subito un cambiamento radicale anche delle nostre abitudini in spiaggia. Sappiamo, infatti, che la fruizione delle spiagge è consentita nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento.

Altra regola da seguire è quella di dover mantenere la distanza minima di 1 metro per le attrezzature da spiaggia come ombrelloni, sdraio, lettini. Di mantenere la distanza tra gli ombrelloni di 3,2 metri da palo a palo. E’ consentito occupare la spiaggia libera con ombrelloni, sedie e lettini per un tempo limitato di un’ora.

Con questa ordinanza, il Sindaco Stefano Pisani, intende far rispettare il protocollo di sicurezza al fine di contenere i contagi che stanno facendo registrare un rialzo negli ultimi giorni in vari comuni del Cilento.

Sarà affidato alle forze dell’ordine il controllo di questa ordinanza, per non incorrere in sanzioni.

Per favorire l’informativa all’utenza, l’amministrazione comunale, provvederà all’affissione, nei punti di accesso alle spiagge libere, di cartelli in diverse lingue indicando i comportamenti da adottare in spiaggia.

Per i trasgressori sanzioni da €400,00 a €1.000,00.