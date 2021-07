Pisciotta ecco gli orari per le attività dei locali notturni

La stagione estiva è partita e, dopo un blocco dovuto all’epidemia da Covid-19, ripartono anche i concerti dal vivo e la musica nei locali.

Il Sindaco di Pisciotta, insieme all’amministrazione comunale, ha deciso di disciplinare le attività che comportano emissioni sonore diffuse dai locali, anche in tarda notte, a tutela del riposo e della quiete pubblica e prevenire violazioni della legge.

Possibile eseguire musica dal vivo fino alle ore 2.00, nei locali autorizzati all’intrattenimento, c’è possibilità di una proroga, mentre per i non autorizzati, esclusivamente fino alle ore 2.00 senza possibilità di proroga.

Limitatamente alla fascia costiera della frazione Caprioli dal confine comunale alla località “Fornace”, considerata l’elevata presenza di abitazioni residenziali, gli esercizi pubblici a distanza di 200 metri, non potranno svolgere attività sonore, ad eccezione di lidi, stabilimenti balneari e strutture turistico-ricettive, in ogni caso non si potranno svolgere attività rumorose dalle 14.00 alle 16.30.

La presente ordinanza sarà in vigore fino al 30 settembre 2021, i trasgressori saranno multati con somme che vanno da €25,00 A €500,00.

La Polizia Municipale sarà presente sul territorio per il controllo sull’osservanza dell’ordinanza.