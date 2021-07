Covid: salgono ancora i contagi a Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. E’ salito a quindici il numero dei contagi a Vallo della Lucania. La città era rimasta a lungo covid free ed anche nei mesi più critici della pandemia non aveva fatto registrare un numero esponenziale di positivi. In questo mese di luglio, invece, il dato relativo a alle persone affette dal coronavirus continua ad aumentare anche se non si registra particolare preoccupazione.

Gli ultimi contagi a Vallo della Lucania

A fare salire la curva dei contagi tre quindicenni. Immediatamente le autorità sanitarie hanno avviato la ricostruzione della catena dei contatti.

Il cluster di Vallo della Lucania era partito da un bar, tutt’ora chiuso, che aveva coinvolto anche il Comune di Moio della Civitella con tre positivi e Novi Velia.

Una diffusione così veloce del covid è probabilmente imputabile alla variante Delta del covid che ha colpito anche soggetti che avevano già ricevuto il vaccino. Per fortuna stanno tutti bene.