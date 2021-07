Casal Velino: bando per affidamento impianto carburanti al porto

CASAL VELINO. Pubblicato un bando dal comune di Casal Velino, retto dal sindaco facente funzioni Domenico Giordano, per l’affidamento dell’impianto di distribuzione carburanti nell’area portuale.

Attualmente le colonnine erogatrici sono quattro e vengono composte da tre erogatori singolo per gasolio, un erogatore doppio per gasolio e benzina, due serbatoi a doppia camicia da 25mc, un serbatoio da 50mc per gasolio da diporto, uno a doppio scomparto a doppia camicia da 50mc per gasolio e benzina, un impianto elettrico ed impianto terra, un impianto di illuminazione, due colonnine antincendio facenti parte dell’impianto Portuale.

Una necessità, questa dell’affidamento, dato che la concessione della gestione scadrà il prossimo 31 ottobre. Potranno partecipare all’asta Imprese, anche artigiane, Cooperative, raggruppamenti temporanei come Consorzi, certificati dalla Camera di Commercio.

Le domande dovranno essere consegnate al protocollo generale dell’Ente entro il termine delle 12 del prossimo 20 luglio.