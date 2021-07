Oroscopo: Acquario, amore intenso, esaltante

Ariete –

Frenate il nervosismo se volete prendere decisioni giuste. Il cinismo in amore subirà un duro colpo.

Toro –

Cercate di controllare il malumore: rischiate di non essere sereni. Tutto bene in amore.

Gemelli –

Mettete alla prova le vostre capacità e il vostro intuito nel lavoro. Osate di più anche in amore.

Cancro –

Indugiate troppo nelle riflessioni: spesso paralizzano l’azione nella professione. Cupido ha colpito

Leone –

A breve in programma importanti incontri professionali. Non temporeggiate in lungo in amore.

Vergine –

Nel lavoro presto ci saranno novità interessanti, opportunità da cogliere. L’amore vi dà la carica.

Bilancia –

Il lavoro è bene avviato e le prospettive di carriera sono concrete. Non giocate con i sentimenti.

Scorpione –

Per un chiarimento con un collaboratore dovete riacquistare la calma. Momenti di batticuore.

Sagittario –

È opportuno e necessario rinviare a gennaio qualsiasi rivendicazione. Confusione in amore.

Capricorno –

Occorre disciplina per superare i problemi di lavoro. Non fate voi il primo passo in amore

Acquario –

Cambiamenti nel lavoro avvengono in maniera disordinata. In arrivo un amore intenso, esaltante

Pesci –

Fate in modo che un noioso viaggio di lavoro vi offra qualche spunto positivo. Per l’amore c’è tempo