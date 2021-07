Passione, dedizione, sperimentazione: nasce “MolecolaPizzaLab”

“La cucina è di per sè scienza, sta al cuoco farla diventare arte” questo il pensiero che ha sempre ispirato lo chef stellato Gualtiero Marchesi. Lo stesso da cui ha preso spunto un giovanissimo Chef cilentano, Stefano Oricchio, che dopo aver lavorato fianco a fianco con chef di fama internazionale, ha deciso da dar vita alla sua idea di cucina nella sua terra d’origine patria della pizza.





Completato il suo percorso didattico presso l’istituto Alberghiero di Castelnuovo Cilento, Stefano inizia a lavorare in vari ristoranti della zona tra Capaccio e Paestum. Intanto si forma sempre di più professionalmente frequentando, a Parma, il corso superiore di cucina ALMA, la scuola internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi, i corsi con Pizzadoc con Raffaele Bonetta e Lionello Salvatore.





Finiti gli studi, si trasferisce a Torino per fare una delle esperienze più belle della sua vita, lavorare al Combal.zero di Davide Scabin. Lavorare accanto a questi grandi nomi della ristorazione, ha fatto si che Stefano Oricchio affinasse sempre più la sua passione e la sua voglia di emergere nel mondo della cucina, è così che è nata l’idea di “Molecola PizzaLab”, purtroppo però a causa del Covid, il suo sogno si interrompe bruscamente, rimandando l’apertura di un anno.





Il ristorante pizzeria “Molecola PizzaLab“, si trova a Giungano. Racchiude in sé origini e sperimentazione conditi con la cura dei dettagli e la ricerca degli ingredienti, un viaggio non convenzionale nei sapori unici di una cucina che promette di regalare emozioni non solo al palato. Molecola prende il nome da questa miscela dei tre mondi per far si che, il mondo della pizzeria, il mondo della cucina e il mondo della pasticceria, si incontrassero al punto di formare un piatto cercando l’equilibrio di tutti gli ingredienti e, soprattutto, la cura del cliente, portando in tavola un’esperienza unica nel suo genere. MolecolaPizzaLab, promette di essere un ristorante innovativo dove gustare materie prime eccellenti insieme a prodotti tradizionali, per rendere la tua cena un’esperienza da vivere e da raccontare.

Molecola Pizza Lab ti aspetta a Giungano in Via Serri, 6

Per info e prenotazioni:

3500820754

molecolapizzalab@gmail.com

