Antonio Paternoster: l’ex Agropoli approda al Diesel Tecnica Sala Consilina

Nuova esperienza per il coach Antonio Paternoster che si è accordato nelle scorse ore con la Diesel Tecnica Sala Consilina. E’ stata la stessa squadra salese a rendere noto dell’accordo ufficiale il tecnico 49enne reduce dal buon campionato di B con il Monopoli. Per Paternoster, originario di Potenza, trascorsi tra Serie A2 e B anche ad Agropoli oltre che con Arechi Salerno Viola Reggio Calabria e Gimar Basket Lecco. Lo stesso trainer affronterà cosi il prossimo campionato di C Gold con l’ambizioso team salese che punterà sicuramente ai vertici della classifica.

Antonio Paternoster: l’ex Agropoli approda a Sala Consilina

La Diesel Tecnica annuncia con emozione ed orgoglio l’arrivo nel ruolo di capo allenatore di Antonio Paternoster. Il curriculum del tecnico potentino parla da solo: nel 2011 a San Severo in DNA, poi nel 2012 sulla panchina di Agropoli in DNB e sarà protagonista di un meraviglioso quadriennio che condurrà la compagine cilentana in Serie A2.Dal 2016 altrettante esperienze da professionista in tutta Italia con Viola Reggio Calabria in LegaDue, l’anno seguente torna in Campania con la Virtus Arechi in Serie B, per poi trasferirsi a Lecco nella stessa categoria nel 2018.Nell’ultima stagione centra una vera e propria impresa: da febbraio scorso in Serie B alla guida di Monopoli, nonostante la complicata situazione di classifica conduce i pugliesi ad una miracolosa salvezza. Così la proprietà e la dirigenza si affidano alla figura perfetta per iniziare un nuovo progetto e crescere sotto ogni punto di vista. Con Coach Paternoster i sogni diventano grandi, e non troppo lontani! Presto le sue prime parole da allenatore salese, l’augurio da parte di tutto l’ambiente di benvenuto e buon lavoro.

Il saluto dei giorni scorsi al coach Aldo Festinese

La Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità ringrazia per il grande lavoro svolto Aldo Festinese ed il percorso fatto insieme negli ultimi due anni, culminato con la promozione in Serie C Gold: una pagina sportiva storica che rimarrà sempre nel cuore di tutti.Società,dirigenza e tifosi fanno un grande in bocca al lupo a Coach Festinese per il prosieguo sportivo e non,con l’augurio di incontrarci presto sui campi.