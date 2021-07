Valle dell’Angelo: ok ad una rete di distribuzione del gas metano

Il Comune di Valle dell’Angelo, con a capo il sindaco Salvatore Iannuzzi, ha approvato la proposta di project financing, comprensiva di uno Studio di fattibilità tecnico economica, relativa alla realizzazione di una Rete di distribuzione del gas metano nel territorio del comune di Valle dell’Angelo.

L’Amministrazione Comunale, pertanto ha valutato di pubblico interesse la proposta avanzata dalla società Amalfitana Gas Sri, approvando la progettazione presentata nei modi di legge.

L’adesione alla proposta di partenariato pubblico-privato consente all’ente comunale di ottenere, a vantaggio della comunità, una rete di distribuzione del gas metano senza intaccare le casse comunale. L’intervento in questione non comporta esborsi economici per l’ente comunale e il relativo importo complessivo del progetto è pari ad 460.159,25.