L’almanacco del 16 luglio 2021

Santi del Giorno

Beata Vergine del Monte Carmelo

San Giustiniano (Venerato a Limoges)

San Vitaliano di Osimo (Vescovo)

Sant’Atenogene di Sebaste (Corepiscopo e Martire)

Santa Elvira (Erlvira) di Ohren (Badessa)

Etimologia

Carmelo, il nome deriva dall’ebraico Karmel e significa “giardino, frutteto”; si è diffuso per devozione alla Beata Vergine del Monte Carmelo nella Palestina, dove la Madonna sarebbe apparsa a un frate nel 1251.

Proverbio del giorno

Il tempo è galantuomo

Aforisma del giorno

Noi siamo le tombe viventi di bestie assassinate macellate per soddisfare i nostri appetiti. Noi giammai ci fermiamo a domandare nei nostri banchetti se gli animali, come gli uomini, possano in qualche modo avere dei diritti. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1951 – Salinger pubblica “Il giovane Holden”

1965 – Apre il traforo del Monte Bianco

1935 – Installato il primo parchimetro al mondo

Sei nato oggi?

Dominato da un fortissimo spirito di indipendenza, ti muovi nel mondo come un cavallo a briglia sciolta che non accetta limiti né imposizioni. Affronti le difficoltà con coraggio e non ti pieghi a compromessi. La tua libertà viene prima di tutto e non vi rinuncerai né per la carriera, né per l’amore.

Celebrità nate in questo giorno

1911 – Ginger Rogers

1952 – Stewart Copeland

1952 – Eugenio Finardi

Scomparsi oggi

1968 – Tina Pica

1999 – John F. Kennedy Jr.