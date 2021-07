Gusta la vista e vivi un’esperienza sensoriale, “Umami” ti aspetta

Nel cuore del Cilento, presso il porto turistico di Agropoli, a picco sul mare con un panorama mozzafiato, nasce “Umami” un vero e proprio angolo di paradiso, inaugurato l’8 Luglio, dove potrai gustare prelibatezze gourmet, cocktail unici e musica dal vivo tutte le sere.





Da Umami, gustare la vista, non sarà più solo un hashtag, ma uno stile di vita, potai concederti delle serate all’insegna del divertimento e del buon cibo, facendoti affascinare da atmosfere magiche per un’esperienza indimenticabile. Umami vuole rappresentare un ritorno alla normalità, ai colori, dopo un periodo caratterizzato da ansie e preoccupazioni dovute alla pandemia.

Visitare Umami, sarà un’esperienza sensoriale, all’eccellenza del panorama si accompagnerà l’eccellente qualità della proposta gastronomica. Un menù completo e vario, composto da ingredienti accuratamente selezionati dagli Chef, capace di soddisfare qualunque palato.

Troverai Dj set tutte le sere, così da soddisfare non solo gusto e vista, mja anche l’udito. Abbiamo incontrato Ciro Panariello Dj e Music Selector che fa parte della grande squadra di Umami. Ci ha raccontato dell’atmosfera unica che si respira tra i tavoli, dell’accoglienza e della ricercatezza dei prodotti. Per i più giovani cocktail irrinunciabili realizzati dalle mani sapienti di barman specializzati nel settore.

Cosa aspetti, raggiungi Agropoli, Umami ti aspetta in Via Salecaro 4, lasciati accarezzare dalla brezza marina e goditi un buon piatto e un drink al calar del sole, sarà un’esperienza da ricordare.

Per info e prenotazioni:

3517533152

umamiagropoli@gmail.com

