Salernitana: si parte per il ritiro di Cascia, 20 i convocati

Dopo aver conosciuto, nella giornata di ieri, la composizione del calendario di Serie A partenza in ritiro a Cascia per la Salernitana. I granata, che esordiranno a Bologna il 22 agosto per poi ospitare la Roma il 29 all’Arechi, ha convocato 20 giocatori per la preparazione nella cittadina umbra.

Salernitana: i convocati per il ritiro di Cascia

Sono 20 i calciatori della Salernitana che nel pomeriggio di oggi partiranno alla volta del ritiro di Cascia. Questo l’elenco dei convocati granata.

PORTIERI: Belec, De Matteis, Russo.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Galeotafiore, Gyomber, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Cavion, Di Tacchio, Schiavone, Vitale.

ATTACCANTI: Djuric, D’Andrea, Fella, Kalombo, Kristoffersen.

Le parole di Fabrizio Castori dopo il sorteggio dei calendari di Serie A

“La prima giornata contro il Bologna per me è quasi un derby, avendo allenato Cesena e Carpi per tanti anni. Inauguriamo l’Arechi affrontando la Roma di Mourinho, sarà una sfida di grande appeal. Abbiamo grande entusiasmo per questo campionato che ci mette di fronte a realtà nuove. C’è grande curiosità nello sfidare società importanti a livello internazionale e nel misurarci con grandi campioni. Tutte le gare saranno difficili perché siamo gli ultimi arrivati, ma la passione e le grandi motivazioni che abbiamo dovranno essere le armi per affrontare questo campionato al meglio. La presenza del pubblico è fondamentale, soprattutto in una piazza come Salerno che aspettava la Serie A da tanti anni. Senza i tifosi il calcio non è lo stesso, speriamo che per l’inizio del campionato potremo avere tutti i nostri tifosi al nostro fianco”.

Il saluto dei granata a Vincenzo Pastore

L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito il mondo del calcio per la scomparsa di Vincenzo Pastore, in passato Presidente del Comitato Regionale Campania della Nazionale Dilettanti e Segretario Regionale della FIGC Campania.