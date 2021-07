Procida Non Deve Morire: a Paestum la presentazione del libro di Ciro Bruno Linardo

Il 21 Luglio, l’Oasi Dunale di Paestum, in occasione dell’Anteprima del Festival Festambiente Paestumanitàospita Ciro Bruno Linardo e il suo romanzo d’esordio “#Procida Non Deve Morire, un saharawi con il mare nel cuore”.

Il libro, un giallo, è ambientato nella splendida isola di Procida dove lavora il bancario Giovanni. Un evento casuale lo avvicina a Moulay, un ragazzo saharawi che studia sull’isola, e alla sua fidanzata “Favola”.

L’incontro di due lontanissimi mondi favorisce la nascita di un’intensa amicizia, rafforzata dal tentato omicidio di zia Vittoria, anima autentica e recondita di questo “scoglio incantato“.

Giovanni impara a vedere l’isola con gli occhi di questo giovane apolide del deserto e sarà questa nuova prospettiva ad aiutare gli inquirenti nella soluzione del caso.

Perché zia Vittoria è essa stessa Procida e… non deve morire!

L’appuntamento di mercoledì sera, al quale parteciperà in collegamento video anche la rappresentante del Fronte Polisario in Italia Fatima Mahfud sarà l’occasione per raccontare e approfondire il dramma del popolo Saharawi insieme all’autore del romanzo e ai rappresentanti dell’associazione Piccoli Ambasciatori di Pace.

L’autore devolverà parte dei ricavi della vendita di questo libro alla causa saharawi, per favorire il sostegno al meraviglioso popolo del deserto.

