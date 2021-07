Ok al completamento della scuola di Buonabitacolo. Guercio: “Giorno storico”

“È un giorno storico. Alla vigilia della Festa della nostra Patrona, la Madonna del Carmine, e dopo quattro anni di ansie, di problemi, di ostacoli, tutti affrontati e superati con grande senso di responsabilità dagli amministratori e dagli uffici, abbiamo firmato il contratto per il completamento della Scuola. Sembra quasi incredibile, ma ce l’abbiamo fatta”. Così il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio.

Una novità importante per il territorio, un risultato che il primo cittadino vuole condividere anche con altri amministratori e funzionari:

“In primis l’assessore Ernesto Alfano che con grande competenza ha seguito l’iter procedurale; poi tutta l’Amministrazione per gli atti che nel tempo ha prodotto e per il sostegno a tutte le iniziative intraprese; ancora, i dirigenti dell’Ente, il Segretario comunale/Responsabile dell’area tecnico Dino Sola, il Responsabile dell’area finanziaria Rosanna Perrupato, il Responsabile dell’area amministrativa Franco Garone”, dice Guercio.

“Permettetemi di esternare la mia profonda commozione per un atto agognato quanto auspicato – ha concluso il primo cittadino valdianese -, di grande importanza per tutto il nostro paese. Concludo augurando a tutti i concittadini i migliori auguri per le feste patronali di Sant’Elia profeta e della Madonna del Carmine”.